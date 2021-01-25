Об этом рассказали на заседании Коллегии МВД РК, сообщает Polisia.kz.

Речь идет, прежде всего, о склонении к потреблению наркотиков и их сбыту через интернет. Теперь они отнесены к категории тяжких и особо тяжких преступлений и предусматривают длительные сроки лишения свободы вплоть до пожизненного заключения.

Как отметили в ведомстве, уже переработана законодательная база: упрощен порядок постановки на учет новых психоактивных веществ, введены новые составы уголовных преступлений, отвечающие современным реалиям наркопреступности.

– В ближайшее время будет принято постановление Правительства по введению под государственный контроль еще 32 наименований новых психоактивных веществ и прекурсоров, используемых для производства синтетических наркотиков, – отметил министр. За 2020 год ликвидировано 7 нарколабораторий, из них изъято более 65 кг готовых к употреблению наркотиков и 140 литров прекурсоров, это 240 тысяч разовых доз, стоимость которых на “черном рынке” составляет около 1,8 млрд тенге. –

За прошедший год изъято 96 кг синтетических наркотиков, что в десятки раз превышает показатели прошлого года, заблокировано более 850 сайтов, распространявших наркотики. Удалено более 5 тысяч граффити-надписей с адресами таких сайтов, – поделился данными Ерлан Тургумбаев.

В результате операции “Карасора” ликвидированы 62 плантации культивируемой конопли площадью 260 га в Туркестанской, Кызылординской и Карагандинской областях. Ликвидирована деятельность трех ОПГ.