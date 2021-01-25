Полицейские Туркестанской области остановили проведение «кудалыка» на 70 человек.

Сотрудники полиции Тюлькубасского РОП совместно с представителями акимата и СЭС проверяют торговые и развлекательные заведения, магазины и рынки, общественный транспорт и улицы на предмет соблюдения населением карантина и санитарно-эпидемиологических норм.

Только с начала года в Тюлькубасском районе выявлено 258 нарушений карантинного режима, в том числе 1 случай проведения свадебного торжества и 257 фактов не использования медицинских масок и перчаток, сообщает Пресс-служба ДП Туркестанской области.

К примеру, в одном из населенных пунктов Тюлькубасского района мобильная группа остановила проведение в ресторане свадебного торжества «кудалык» с участием около 70 гостей и родственников. В отношении организаторов мероприятия собрали материал в соответствии со статьей 425 КоАП РК.

Также в Тюлькубасском районе выявили продуктовый магазин, в котором продавец обслуживал посетителей без медицинской маски. Собранные материалы направили в СЭС для принятия законного решения, в результате чего, виновных привлекли к административному штрафу.

Полицейские Туркестанской области напоминают гражданам об административной ответственности за несоблюдение требований карантинного режима и нарушение санитарно-эпидемиологических норм. Стражи порядка советуют жителям и гостям области строго соблюдать карантинный режим, носить медицинские маски и перчатки, пользоваться антисептика и держать социальную дистанцию.