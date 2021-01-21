48 графических надписей, рекламирующих наркотики уничтожили по улице Толстого.

Сотрудники Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции города Шымкент совместно с Городским «Молодежным ресурсным центром» и руководителем благотворительного фонда “Харекет” по городу Шымкент Сериком Дарбышевым организовали мероприятие, направленное на профилактику наркомании в городе. В ходе мероприятия были уничтожены 48 графических записей, рекламируюших наркотические средства, на стенах зданий по улице Л.Толстого в Енбекшинском районе, сообщает Департамент полиции города Шымкент.

Совместные мероприятия в этом направлении будут продолжены.