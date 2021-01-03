Шымкентцы планируют потратить около 100 тысяч тенге, чтобы накрыть новогодний стол. Люди уверяют — это традиционный праздник и стол должен ломиться от вкусной еды. Даже карантин не помешает горожанам потратить на это существенную сумму, мол новый год бывает всего раз в год.

Асем Кульбаева готовится к новому году. По ее словам, чтобы накрыть на новогодний стол она ежегодно тратит около 100 тысяч тенге. Не скрывает, эта сумма существенно бьет по карману, особенно в этом году. Но тем не менее, дастархан на столе у Асем будет богатый.

«Каждый год мы тратим 100 тысяч тенге на новогодний стол. В этом году все подорожало, цены выросли. За 100 тысяч тенге я купила мясо, сухофрукты, напитки. Это ощутимо для кошелька», — говорит Асем Кульбаева, жительница г.Шымкента

По словам шымкентцев цены на рынках города — просто грабительские. В этом году ценник на мандаринах достиг 1200 тенге. А чтобы сделать даже обычное оливье, придется выложить порядка 4 тысяч тенге, говорят горожане. Так, в этом году один килограмм картофеля стоит 165 тенге, а морковь — 100 тенге, майонез можно купить за 320 тенге. Подорожала и конина — килограмм 2200 тенге. Недешевые и соленые огурцы — они стоят 1000 тенге. В этом году подорожали даже яйца, штука стоит 60 тенге.

Поддерживают возмущения горожан и продавцы, говорят цены по сравнению с прошлым годом существенно разнятся.

Напомним, ранее эксперты Нацбанка заявляли, что за новогодний стол казахстанцы потратят около 21 тысячи тенге. Такие смехотворные расчеты специалисты сделали рассчитав цены через интернет. В своих расчетах экономисты использовали цены в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Караганде, Усть-Каменогорске и Павлодаре.