В Тюулькубасский районный отдел полиции обратился местный житель о том, что его брата сбила неизвестная автомашина, которая затем скрылась, передает Otyrar.KZ.
На место дорожно-транспортного происшествия сразу же прибыли сотрудники районного отдела полиции.
Они приступили к установлению личности водителя автомашины, скрывшейся с места ДТП, которая совершила наезд на пешехода, переходившего дорогу.
Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу, однако от полученных телесных повреждений мужчина впоследствии скончался в реанимации.
При проверке на месте аварии оперативники нашли элементы кузова автомобиля, которые отскочили от него в момент наезда.
Полицейские установили, что найденные осколки принадлежат скрывшейся автомашине и установили личность подозреваемого водителя, жителя Жамбылской области.
Виновного водителя задержали по месту жительства и доставили в отдел полиции.
В настоящее время подозреваемый находится под подпиской.
Как выяснилось, мужчина возвращался на автомашине Toyota с места отдыха и сбил на дороге пешехода.
Испугавшись последствий, водитель скрылся с места происшествия и направился в сторону Жамбылской области.
На сегодняшний день по данному факту проводится досудебное расследование.
Назначены экспертизы. Следствием выясняется все обстоятельства произошедшего.