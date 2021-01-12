В Тюулькубасский районный отдел полиции обратился местный житель о том, что его брата сбила неизвестная автомашина, которая затем скрылась, передает Otyrar.KZ.

На место дорожно-транспортного происшествия сразу же прибыли сотрудники районного отдела полиции.

Они приступили к установлению личности водителя автомашины, скрывшейся с места ДТП, которая совершила наезд на пешехода, переходившего дорогу.

Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу, однако от полученных телесных повреждений мужчина впоследствии скончался в реанимации.

При проверке на месте аварии оперативники нашли элементы кузова автомобиля, которые отскочили от него в момент наезда.

Полицейские установили, что найденные осколки принадлежат скрывшейся автомашине и установили личность подозреваемого водителя, жителя Жамбылской области.

Виновного водителя задержали по месту жительства и доставили в отдел полиции.

В настоящее время подозреваемый находится под подпиской.

Как выяснилось, мужчина возвращался на автомашине Toyota с места отдыха и сбил на дороге пешехода.

Испугавшись последствий, водитель скрылся с места происшествия и направился в сторону Жамбылской области.

На сегодняшний день по данному факту проводится досудебное расследование.

Назначены экспертизы. Следствием выясняется все обстоятельства произошедшего.