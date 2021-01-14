Состоялось заседание бюро политсовета Туркестанского городского филиала партии Nur Otan.

Список из 15 кандидатов был утвержден постановлением Бюро и направлен в региональную избирательную комиссию для регистрации в качестве депутатов VII созыва Туркестанского городского маслихата.

В целом состав фракции партии Nur Otan в городском маслихате обновлен на 60%. Средний возраст депутатов составил 41 год.

Хандиллаев Сакен Мырзанұлы

Жаппарқұл Дарын Көлбайұлы

Тангатаров Максат Асилбекович

Танирбергенов Даурен Рахимович

Мусаев Тажибек Калманович

Сарсенбаев Гаппар Амантаевич

Тилепова Айгуль Утегеновна

Жусипбаев Нұрсұлтан Умбетұлы

Мендибаев Гани Максутович

Васитова Угилжан Сабиржановна

Сулейменова Жамила Турехановна

Арыстанов Сулеймен Турсынбаевич

Худияров Галымжан Батырханович

Жуман Жансерік Бауыржанұлы

Ибадуллаева Рая Сериковна