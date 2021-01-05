Возле одной из АЗС, расположенных на трассе Сарыагаш-Шымкент, сотрудники полиции задержали подозреваемого в хранении наркотиков, передает Otyrar.KZ.

При обыске подозреваемого, жителя Алматинской области, оперативники обнаружили в сумке и изъяли свёрток с содержимым наркотического средства со специфическим запахом.

Согласно экспертизе, изъятое в качестве вещественных доказательств, наркотическое средство оказалось гашишем общим весом более 65 гр.

По факту хранения и перевозки наркотиков проводится досудебное расследование.

Подозреваемого доставили в районный отдел полиции.

Следствием выясняются все обстоятельства произошедшего, а также с какой целью мужчина хранил у себя наркотические средства.