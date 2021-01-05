4 января 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 9 международных авиарейсов из Мальдивской Республики, Турции, ОАЭ и Республики Беларусь.

Из 815 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 653 человек, без справок прибыли 162 гражданина РК.

В том числе:

в аэропорт г. Алматы – 6 рейсов, 569 пассажиров, со справками — 434, без справок — 135;

в аэропорт г. Нур-Султан – 2 рейса, 100 пассажиров, со справками — 79, без справок — 21;

в аэропорт г. Актау – 1 рейс, 146 пассажиров, со справками — 140, без справок — 6.

Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

По результатам ПЦР-анализа из 532 граждан РК, прилетевших в РК 3 января 2021 года, у 6 пассажиров выявлена коронавирусная инфекция.

Из них 3 пассажира прибыли рейсом Дубай-Алматы, 2 пассажира прибыли рейсом Мале-Алматы, 1 пассажир рейсом Стамбул-Алматы.