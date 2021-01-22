Полицейские Шымкента в течение суток нашли львенка со скандального видео.

В поисках хищника были задействованы сотрудники Управления местной полицейской службы и Управления полиции Аль-Фарабийского района. Стражи порядка прочесали всю близлежащую территорию, проверили все возможные места нахождения львенка, опросили жителей.

Видеозапись уже успела облететь социальные сети. Полицейские несут на руках молодого льва. Не смотря на внушительные размеры, ведет он себя совсем не по-царски: безропотного хищника с грустными глазами выносят на на руках из багажника машины.

К поискам львенка из скандального видео было приковано внимание неравнодушных казахстанцев несколько дней. очевидцы сняли на видео, как зверь лежит на кафельном полу на привязи, и с ним кто-то фотографируется. Сотрудники Аль-Фарабийского управления полиции начали досудебное расследование. Найти львенка в городе не удалось. Скрываясь от правоохранителей, животное успели вывезти в Жетысай!

«По данному факту сотрудниками Аль-Фарабийского РУП ДП начато досудебное расследование по статье 339 Уголовного Кодекса РК “Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами», — рассказали в департаменте полиции.

После вызволения из заточения, с шеи львенка сняли тяжелую цепь и отвезли в шымкентский зоопарк. После обследования ветеринары смогут сказать о состоянии хищника. Но уже сейчас очевидно, что у животного — проблемы с лапами. В зоопарке ждут документов от полицейских и заключение ветеринара. Только после этого станет известно, останется львенок в шымкентском зоопарке.

«У львенка слабые лапы, мы думаем что это инбридинг (близ­ко­род­ст­вен­ное скре­щи­ва­ние, по­лу­че­ние по­том­ст­ва от ро­ди­те­лей, имею­щих не ме­нее од­но­го об­ще­го пред­ка — та­кое по­том­ст­во на­зы­ва­ют ин­бред­ным, — прим.ред.), такое бывает, у нас тоже такое было. Животное немного агрессивное, мы еще не сняли с него цепь. Состояние среднее, возраст примерно пять месяцев, мальчик. Сейчас в тепле и сытости находится, — рассказал Нургазы БУХАРБАЕВ, директор зоопарка г.Шымкента.

Хозяину львенка грозит солидный штраф, вплоть до реального тюремного срока.