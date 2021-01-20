В целях исключения скопления граждан и опасности заражения, при посещении ЦОНа в некоторых регионах прием услугополучателей будет осуществляться строго по записи, передает Otyrar.KZ.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации главные санитарные врачи регионов вынесли предписание по работе ЦОНов гг. Нур-Султан, Атырау, Костанай, Талдыкорган, Шымкент, Темиртау, Усть-каменогорск и Семей.

Теперь прием посетителей будет вестись только по предварительной брони.

Отметим, что данные изменения не распространяются на ЦОНы сельской местности и районных центров.

Вход в здания ЦОН осуществляется строго в масках.

Для соблюдения дистанции расчерчены разметки в 1,5 – 2 метра. В каждом ЦОНе имеются санитайзеры.

Чтобы оставить заявку на бронь, граждане могут воспользоваться порталом электронного правительства egov.kz, сервисом телеграм-бота eGovKzBot2.0., либо позвонить на короткий номер 1414.

После процедуры бронирования гражданин получает уведомление, в какое время ему необходимо прийти в ЦОН.

«Наши коллеги во фронт-офисах находятся в непосредственном контакте с услугополучателями. Мы максимально стараемся обезопасить наших посетителей, так и наших сотрудников, обеспечив их средствами защиты. Поэтому рекомендуем услугополучателям при каких-либо проявлениях симптомов болезни воздержаться от посещения ЦОН», – говорит председатель госкорпорации Адил Кожихов.