Некоторые пользователи Казнета советуют лечиться тем, кто «попал под вакцинацию». В качестве лекарства рекомендуют дорогостоящие БАДы с недоказанной эффективностью, передает Otyrar.KZ. со ссылкой stopfake.kz.

Набор «Антивакцина» стоит 82 457 российских рублей, что приблизительно равно 465 882 тенге.

В него входят лишь два компонента: «Кымдан-2» и таблетки с экстрактом тунбергии лавролистной. Продавцы уверяют, что эта комбинация способна нейтрализовать действие вакцины и вывести все ее компоненты из организма. Однако никаких доказательств этому нет, как непонятно и для чего вообще нейтрализовать действие вакцин, призванных защищать людей от болезней.

Также стоит отметить, что продавец не уточняет, «пагубный» эффект каких именно вакцин может снизить комбинация БАДов. Логично предположить, что для вакцин, основанных на живых вирусах, инактивированных, вирусных векторах или мРНК могут потребоваться разные виды «нейтрализаторов».

Тем не менее ни у одного из двух компонентов набора нет доказанных противовирусных свойств и ни одно из них не является лекарством.

«Кымдан-2», входящий в состав набора, – это северокорейский препарат, который, по заявлениям производителей, лечит ВИЧ, лихорадку Эбола, коронавирусы MERS и SARS и даже «вред от использования компьютеров». В его состав входят экстракт женьшеня, «редкие природные элементы» и микродозы золота и платины. Никаких доказательств эффективности препарата не приводится.

Тунбергия лавролистная – это растение. Его листья и вправду обладают антиоксидантными свойствами, но убивать вирусы не способны.

Из этого следует, что набор чудо-препаратов не более чем попытка нажиться на доверчивых гражданах. Кроме того, «лечиться» от вакцинации не нужно. В случае возникновения аллергических или иных реакций на какую-либо вакцину рекомендуется незамедлительно обратиться за медицинской помощью.