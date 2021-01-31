В последнее воскресенье января отмечается всемирный день без интернета.

В этом году эта дата выпала на 31 января. Могут ли шымкентцы отказаться от мировой паутины хотя бы на непродолжительное время. По словам жителей, сейчас невозможно представить свою жизнь без интернета. И, тем не менее, есть те, кто предпочитает проводить в нем не очень много времени.

Студентка 3-курса студенті Сара Сахынбек говорит, что сейчас вся работа завязана на интернете. А с тех пор, как ввели карантин и учебу в онлайн-режим, смартфоном она пользуется по 10 часов в сутки. По ее словам, до этого она много времени проводила в интернете. Но поняв, что тратит много времени напрасно, ограничила свое время пользования соцсетями.

Как оказалось, зависимость от интернета стала проблемой многих горожан. По словам жителей третьего мегаполиса, сейчас невозможно провести день без Интернета

Люди, которые тратят много времени на соцсети, признаются — без Интернета никак.

В целом, Казахстан на третьем месте в мире по дешевизне доступа к Интернету. Перед нами только Индия и Кыргызстан. А в десятку вошли Украина Руанда, Суан, Монголия. А вот по скорости наша страна на 85-м месте. Ну а во всемирный день отказа от Интернета казахстанцы и в частности шымкентцы, отказаться от пользования мировой паутиной не могут.