Женщина упала в ванной комнате, передает Otyrar.KZ.

29 января 09:36 на пульт службы спасения «112» ДЧС города Шымкента поступило сообщение от социального работника. В нем говорилось о том, что ее подопечная 1930 года рождения, проживающая по улице Алимкулова, не отвечает на телефонные звонки.

Соцработник пришла по адресу и после звонка в дверь услышала тихий голос подопечной и сразу вызвала спасателей.

Сотрудники ЧС незамедлительно выехали по вызову.

По прибытию к месту происшествия спасатели вскрыли входную дверь, так как выяснилось, что женщина упала в ванной комнате и пролежала двое суток в беспомощном состоянии.Спасатели оказали женщине первую помощь.