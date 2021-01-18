Ремонтом фасадов зданий и благоустройством территорий сейчас активно занимаются в Толебийском районе Туркестанского региона.

Это продолжение крупных проектов, начатых в прошлом году.

В их числе — благоустройство города Ленгер. 233 млн тенге предусмотрено выделить из районного бюджета, чтобы привести в порядок территорию на перекрестке Толеби-Капал батыра и других улицах.

В селе Шахта-Тогус появятся открытые футбольные, баскетбольные площадки и стела.

В населенном пункте Таскешу отремонтируют мост и улицу Астана. Кроме того, здесь планируется открыть фронт-офис для полицейских, чтобы жители могли обращаться с вопросами, касающимися органов внутренних дел и проследить за рассмотрением обращений.

На въезде в населенный пункт Жанауйым в направлении дороги Ленгер-Алатау намерены отремонтировать главные ворота, а в 2,1 км от села Косагаш — установить водосток. На 2 млрд тенге разработана и представлена на финансирование отраслевым управлениям проектно-сметная документация для облагораживания центральной улицы населенного пункта Кенесарык и улиц Шомшакты и Спатай-Андас в селе Зертас.

Также займутся благоустройством 4,7 км улиц в селе Верхнее Каскасу.

Кроме того, 11,6 км тротуаров проложат в пяти сельских округах. Это Майбулак Каратобинского сельского округа, Тасарык, Жамбыл Тасарыкского сельского округа, Жанауйым Аккумского сельского округа, Киелитас, Жыланбузган и Мадени сельского округа Верхнее Аксу.

На уличное освещение в шести населенных пунктах Толебийского района предусмотрено выделить 95,7 млн. тенге. 74,4 млн.тенге потратят на установку 25 систем видеонаблюдения в районе и городе Ленгер, 15,6 млн тенге — на установку светофоров возле автовокзала в Ленгере и вдоль дороги к районной больнице в Коксаек.