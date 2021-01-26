Сегодня аким Туркестана Рашид Аюпов собрал руководителей всех отделов и государственных коммунальных предприятий.

На встрече обсуждались актуальные вопросы, в частности модернизация и реконструкция электрических сетей, а также подготовка к весенним паводкам.

Аким города дал поручение отремонтировать аварийные линии электропередач, чтобы обеспечить качественную подачу электроэнергии. В городе имеется 979 трансформаторов, 100 из которых нуждаются в ремонте. Кроме того, было закуплено 8 новых трансформаторов, которые будут использоваться для замены полностью непригодных трансформаторов.