Сегодня аким Туркестана Рашид Аюпов собрал руководителей всех отделов и государственных коммунальных предприятий.
На встрече обсуждались актуальные вопросы, в частности модернизация и реконструкция электрических сетей, а также подготовка к весенним паводкам.
Аким города дал поручение отремонтировать аварийные линии электропередач, чтобы обеспечить качественную подачу электроэнергии.
В городе имеется 979 трансформаторов, 100 из которых нуждаются в ремонте.
Кроме того, было закуплено 8 новых трансформаторов, которые будут использоваться для замены полностью непригодных трансформаторов.
Рашид Аюпов поручил «Управлению по чрезвычайным ситуациям» проконтролировать наличие необходимого оборудования и принятия мер для предотвращения ЧС в случае весенних паводков.