В Туркестане во Дворце школьников прошел День открытых дверей, передает Otyrar.KZ.

Руководители кружков, опытные преподаватели познакомили детей с работой студий и кружков 60 кружков.

Среди них Технопарк, IT-центр «Sana», Центр искусств (живопись, рукоделие, ювелирное искусство, скульптура и керамика, кожевенные работы), центр языкового обучения (5 иностранных языков), научный центр (готовит учащихся для поступления в Республиканскую физико-математическую школу, лицей образовательных инноваций, Назарбаев Интеллектуальные школы, школы «Дарын»), творческий центр (вокал, актерское искусство, искусство сатиры, танцы, традиционное пение, игры на инструментах), шахматы, детская тележурналистика, анимация, монтаж фото-видео съемок.

Более 1000 учащихся имеют еще и возможность получить дополнительное образование. Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей обучение бесплатное.

Для учащихся из многодетных семей предусмотрены льготы.

Напомним, строительство нового Дворца школьников осуществил Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына». Площадь объекта — 12 тыс. кв. метров.