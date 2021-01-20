По поручению акима области Умирзака Шукеева в Туркестане открылся Центр по продаже жилья.

Центр расположился в здании Дворца бракосочетания.

На специальном сайте и информационном центре, где представлена ​​подробная информация об ипотечной программе 7-20-25, граждане могут ознакомиться с последней информацией и государственными программами, а также подать заявку на получение жилья, сообщает Пресс-служба акима Туркестанской области.

Отметим, в начале марта в Туркестане сдадут 16 многоэтажных жилых домов. Квадратный метр жилья составляет 180 тыс. тенге. Присутствовавший на открытии центра Умирзак Естаевич дал ряд конкретных поручений ответственным лицам.

Глава региона поручил приложить все усилия для реализации заявки каждого гражданина, желающего получить жилье.