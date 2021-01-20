Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев оценил ход работ, чтобы дать поручения руководителям ответственных подразделений.

В самом разгаре строительство линейного парка по улице Яссауи и «Тюркского сада». На 30% выровняли грунт. Сейчас рабочие готовятся установить водозабор (резервуар), сообщает Пресс-служба акима Туркестанской области.Тем временем, строители комплекса «Керуен сарай» заняты строительно-монтажными работами и заливкой фундамента. В ноябре будущего года комплекс сможет принимать посетителей.

На стройплощадке научно-универсальной библиотеки, которую также осмотрел Умирзак Естаевич, занимаются наружной и внутренней отделкой, монтируют инженерные сети и устанавливают оборудование. Завершить все работы запланировано в феврале.

Глава региона посетил Международный университет туризма и гостеприимства. Здесь строительство общежития вспомогательной школы-интернат тоже близится к завершению. К зданию уже подвели инженерные сети. Закончены строительно-монтажные работы.

Умирзак Шукеев ознакомился с ходом работ по благоустройству духовно-культурного центра. Как известно, облагораживание территории мавзолея Х. А. Яссауи проходит в четыре этапа. Работы по первым двум уже практически закончили.

Аким области также оценил, как идёт благоустройство территории музея-заповедника «Азрет Султан» общей площадью 8,9 га. Все строительные работы проходят по графику.

Наряду с этим, активно строят парк Первого Президента общей площадью 38 га. Проложены пешеходные дорожки, высажены саженцы деревьев и установлены перголы. Завершены бетонные работы на искусственном водоёме. Установлены и облицованы мрамором главные ворота.