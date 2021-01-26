Участковые инспекторы полиции МПС Сарыагашского районного отдела полиции по улице Ермакова в Сарыагаше остановили прохожего, вызвавшего у них подозрение, передает Otyrar.KZ.

При проверке его личности полицейские попросили мужчину предъявить документы, однако он не смог их предоставить.

При обыске в кармане подозреваемого стражи порядка обнаружили и изъяли пакет с содержимым, похожее на наркотическое средство растительного происхождения.

Изъятые вещественные доказательства полицейские направили на экспертизу.

Согласно ее заключению, изъятое наркотическое вещество оказалось марихуаной, общим весом около 3 гр.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.

Следствием выясняется причастность задержанного к другим аналогичным фактам преступления.

Подозреваемый находится под подпиской. Ведётся следствие.