В Шымкенте стартовал проект по повышению культуры и квалификации водителей общественного транспорта.

Теперь водители автобусов смогут пройти 5-дневный курс обучения и получить знания от специалистов по «правилам перевозки пассажиров» и обслуживанию людей с ограниченными возможностями.

Аким города Мурат Айтенов на онлайн-встрече с населением в прямом эфире в «Instagram» обсудил вопросы общественного транспорта и поделился с предстоящими планами в отрасли, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

Участвуя в проекте, водитель научится соблюдать служебную дисциплину, проявлять вежливость к пассажирам, психологическую готовность и избегать конфликтных ситуаций. Прошедшим обучение в обязательном порядке выдается сертификат. Отметим, что водители, не имеющие сертификата, устроиться в службу управления общественным транспортом не смогут.

После выдачи сертификата, в случае нарушения водителем трудовой дисциплины, требуется переаттестация. А те, кто неоднократно нарушает этические нормы и трудовую дисциплину, будут освобождены от должности и в будущем их трудоустройство будет сложнее.

При возникновении каких-либо проблем между пассажирами и водителем в городе или по дополнительным вопросам обращаться к управлению пассажирского транспорта и автомобильных дорог по контактному номеру 24-75-17.