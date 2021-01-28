По факту чудовищного издевательства над собакой в Шымкенте началось досудебное расследование по статье «Жестокое обращение с животными».

Щенка, напомним, нашли на снегу, пес лежал неподвижно. Когда волонтеры подошли ближе, то поняли, что кто-то выколол собаке глаза. Сделано это было намерено и с особой жестокостью. Подозрения зоозащитников подтвердил и ветеринар.

«26 января 2021 года на одной из страниц социальной сети Instagram опубликованы видео и фото, в котором гражданами была замечена вдоль дороги собака с поврежденными глазами. В тот же день по факту начато досудебное расследование по статье 316 УК РК «Жестокое обращение с животными», — сообщила пресс-служба Департамента полиции города Шымкент.

Сразу после того, как собаку нашли, к волонтерам обратился хозяин пса, он показал другие фотографии животного, когда еще щенок не был травмирован. Мужчина уверяет, что собака убежала. Полицейским выясняют подробности чудовищного происшествия.