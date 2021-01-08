В диспетчерскую службу 07 января 2021 года в 06:20 поступило сообщение о том, что ранним утром в 04:49 в микрорайоне Жулдыз по улице Новостройка Енбекшинского района в частном жилом доме произошел взрыв газового баллона емкостью 50л. без горения.

Взрыв привел к обрушению стены 30 кв.м. Общая площадь дома составляет 144 кв.м. Предварительная причина происшествия – несоблюдение правил техники безопасности.

Накануне вечером 06 января хозяин дома заправил баллон с нарушением техники безопасности (50 литровый газовый баллон был заправлен полностью), занес его в дом. Ночью, почувствовав запах газа, хозяин решил проверить, при этом по неосторожности был включен свет (предварительная версия). По этой причине произошел газо-воздушный хлопок, далее взрыв.

В результате взрыва госпитализированы хозяйка дома гражданка 1985 г.р. с диагнозом 23% ожогов 2-3 степени обеих рук, ног и лица, дочь хозяйки 2006 г.р. с диагнозом ушиб грудной клетки, состояние средней степени тяжести.

На месте происшествия работали 13 сотрудников и 3 единицы техники ДЧС г.Шымкент, 3 сотрудника филиала Центра медицины катастроф.

Самой главной причиной является нарушение правил хранения и эксплуатации баллонов. Если вентиль закрыт недостаточно хорошо, газ начинает выходить и заполнять помещение. Любая случайная искра приводит к взрыву и пожару в помещении.

Еще один вариант – занос баллона с мороза. Если занести емкость с улицы, где он длительное время находился при низкой температуре, резкая смена температуры вызовет расширение газа и повысит риск утечки. Поэтому ни в коем случае нельзя ставить газовый баллон рядом с источником тепла. Нагнетание давления внутри баллона, которое создается расширяющимся газом, повышает риск разрыва сосуда.

Микротрещины или коррозия металлического баллона могут образовываться со временем. Снаружи такие повреждения могут быть незаметны, но изнутри они создают большую опасность. Это еще один повод не заносить баллон из мороза в очень теплое помещение – на его поверхности образуется конденсат, что также повышает риск появления коррозии и последующей аварии. Если баллон сделан не из металла, такая опасность отсутствует, однако это не значит, что с газовым баллоном можно обращаться небрежно.

Правила наполнения:

Правила наполнения бытовых газовых баллонов предусматривает техническую норму, следующую строго соблюдать:

• для бутана — 0,438 кг/л, для пропана — 0,425 кг/л объёма;

• заполнение баллона не должно превышать 85% от его объёма;

• остальные 15% остаются незаполненным для паровой фазы и остаточного давления.