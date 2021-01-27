В нем принимали участие около ста человек.

Во время профилактических мероприятий по выявлению нарушений карантинного режима, введенного из-за распространения коронавирусной инфекции, сотрудники Ордабасинского РОП выявили очередной факт организации кокпара.

В ходе рейдов полицейские остановили проведение национальной игры, организованной жителем Жетысайского района, с участием около 100 человек.

Стражи порядка провели разъяснительные работы о недопустимости нарушения участниками кокпара санитарно-эпидемиологических норм и распустили собравшихся по домам. Собранные материалы по статье 425 КоАП РК “Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов” направили в СЭС Жетысайского района для принятия соответствующего законного решения.