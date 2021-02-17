подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.

Полицейские стали преследовать подозрительную автомашину, в итоге остановили автовладелеца возле одного из частных домов. В результате проверки, инспекторы полиции установили, что мужчина похитил чужую скотину, которую спрятал в багажнике и планировал сбыть на одном из центральных рынков. Как выяснилось, подозреваемый, житель Ордабасинского района ночью выкрал у жителя соседнего района трех овец, которых затем перевез на автомашине в Туркестан для последующей продажи. На сегодня похищенных овец вернули законному владельцу. В свою очередь, потерпевший выразил огромную благодарность сотрудникам полиции УП города Туркестана. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 188-1 УК РК “Скотокрадство”. Следствием выясняется причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.