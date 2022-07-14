Серийных скотокрадов задержали в Туркестанской области

Полицейские задержали узбекистанцев и казахстанца, подозреваемых в совершении 16 краж скота.

В Сарыагашский районный отдел полиции обратилась местная жительница с заявлением о том, что у нее с пастбища похитили лошадь. Данный факт полицейские зарегистрировали по статье 188-1 УК РК «скотокрадство» и приступили к розыску подозреваемых.

С целью раскрытия преступления в отделе полиции создали следственно-оперативную группу из числа опытных полицейских.

В результате, в качестве подозреваемого полицейские задержали гражданина Узбекистана. В ходе расследования молодой человек сообщил, что промышлял скотокрадством еще с двумя подельниками. Оперативники провели розыск остальных подозреваемых, в результате чего их вскоре задержали.

В итоге подозреваемыми оказались двое граждан Узбекистана и житель Сарыагашского района. Полицейские установили причастность молодых людей к 16 фактам краж скота. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила более 10 миллионов тенге.

Как выяснилось, подозреваемые заранее распределяли свои роли в совершении преступления. К примеру, один из подозреваемых, заметив на пастбищах бесхозных лошадей и коров, уводил скотину и грузил ее в автомашину. Затем они вместе с подельниками реализовывали краденый скот по низким ценам, а деньги тратили на свои нужды.

Похищенный скот злоумышленники перевозили на грузовой автомашине марки «Газель». В качестве вещественного доказательства у подозреваемых изъяли автомашину и двух лошадей.

В настоящее время подозреваемые арестованы. Проводится досудебное расследование. Следствием устанавливается причастность скотокрадов и к другим аналогичным преступлениям.