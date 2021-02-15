В дежурную часть Сарыагашского РОП с заявлением обратилась жительница о том, что ее 13-летняя дочь ненадолго вышла из дома и до сих пор не вернулась.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции Сарыагашского РОП в течение 4-х часов обнаружили пропавшую 13-летнюю девочку.

Полицейские нашли ее через четыре улицы от дома, блуждающей по одной из улиц поселка. В настоящее время найденного подростка вернули домой к родителям живой и здоровой.

Как выяснили полицейские, несовершеннолетняя девочка не предупредила родителей и ушла обедать вместе со сверстницами.