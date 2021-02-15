В центре занятости населения г. Шымкента открылся отдел по поддержке работодателей.

Новая структура работает в рамках госпрограммы «Енбек» по третьему направлению:»Развитие рынка через содействие занятости населения и мобильности трудовых ресурсов». Это трудоустройство по молодежной практике и на платную общественную работу.

«Открытие отдела по поддержке работодателя ускорила рассмотрение наших заявок на рабочую силу. В конце прошлого года мы давали заявку на специалистов по молодежной практике», — говорит Ботагөз Шитыбаева.

Ботагоз ШИТЫБАЕВА, старший инспектор отдела кадров областной клинической больницы:»Я пришла с областной клинической больницы. Нам нужны два программиста и юрист. Работники нового отдела по поддержке предпринимателей будут сами заниматься оформлением документов, а также передачей табелей специалистам, направленных по молодежной практике. Выпускники у нас получают опыт работы по профессии».

В данное время специалисты отдела работают по заявкам свыше 800 работодателей. В прошлом году по молодежной практике были трудоустроены свыше 2-х тысяч молодых специалистов. Молодежная практика предназначена специально для безработных из числа выпускников сузов и вузов, завершивших обучение в течение 3 лет и не старше двадцати девяти лет. Работа временна — на полгода.

«Все заявки, которые поступают от работодателей после рассмотрения направляются для утверждения в комиссию при управлении занятости населения и социальной защиты г. Шымкента. После одобрения мы оформляем документы», — говорит руководитель отдела по поддержке работодателей центра занятости населения г. Шымкента Дария ОРДАБАЕВА.

Заработная плата молодых специалистов работающих по молодежной практике в этом году повысилась и составляет 72 900 тенге. В прошлом году этот показатель был на уровне 69700 тенге. Новый отдел не только занимается трудоустройством безработных по молодежной практике и на общественную работу, но и проводит мониторинг на вакантные места в портале электронной биржи труда «Енбек.кз. А также вносит информацию о сокращенных рабочих местах на предприятии и учреждениях.