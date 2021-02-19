Многочисленные нарушения выявили в шымкентском центре специальных социальных услуг.

После того как мама одной из воспитанниц заявила об изнасиловании дочери, Минтруда назначил в учреждении проверку. Результаты показали, что в палатах спальные площади не соответствуют стандартам. Вместо положенных 5 квадратных метров на одного подопечного приходится не больше четырех. Кроме того, инвалидов не до конца обеспечивали мягким инвентарем и одеждой. А в пищеблоках и санузлах царила антисанитария. В итоге, члены комиссии рекомендовали уволить директора центра. Но с поста он решил уйти по своей инициативе.

«На сегодняшний день руководитель уволен по собственному желанию, с февраля месяца. Это было его желание. Все мероприятия будут проводиться в рамках действующего законодательства. По этим нарушениям, если предусмотрено, какая-либо статья, то в обязательном порядке данная статья будет предусмотрена к данному руководителю», — рассказал Нургали ЕГЕМБЕРДИЕВ, заместитель руководителя управления занятости и социальной защиты г.Шымкента.

Напомним, что скандал в центре социальных услуг разгорелся в январе этого года. Жительница Шымкента заявила, что ее дочь там насиловали на протяжении семи лет. Над девушкой с психоневрологическим заболеванием, по словам матери, надругались, когда она была в обмороке. В деле сейчас разбирается полиция. Расследование продлили еще на месяц. Следователи допрашивают всех мужчин-сотрудников. В том числе и бывших, которые работали там с 2010 года.