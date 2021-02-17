Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев отчитался перед членами общественного совета.

Глава региона рассказал о главных направлениях развития области. Несмотря на карантинные меры, введенные из-за пандемии, есть рост в экономике, а также в налоговых поступлениях. По росту общего валового продукта область в республике на 1 месте. Бюджетные деньги полностью освоены. По привлечению инвестиций регион год завершил хорошими показателями.

Умирзак ШУКЕЕВ, аким Туркестанской области:»За два года был возведен фундамент нового Туркестана. В административно-деловом центре завершается строительство объектов, где-то работа продолжается, благоустраиваются участки. Здесь строится 177 жилых дома. Они будут сданы в эксплуатацию поэтапно».

Напомним, было внесено предложение по созданию нового района «Сауран». В результате количество районов в Туркестанской области достигло отметки 17. Создание нового района запланировано к празднику «Наурыз». Для решения вопросов, поднимаемых жителями области в центре городов и районов открыты «фронт-офисы», работает «открытый акимат», на номер «109» люди могли звонить 24/7.

«Туркестан полностью газифицирован. Газ подведен на все улицы города. Подключение домов это другой вопрос. Принимая во внимание положение людей, через правительство был решен вопрос о снижении цены на подключение. Жителям необходимо подключиться к газовой системе. Сейчас этот показатель равен 62 процентам», — сказал глава региона.