В стране растет количество пациентов, нуждающихся в трансплантации.

А трансплантологов, дающие пациентам надежду на новую жизнь, считанное количество не только в нашей республике, но и среди стран СНГ. Один из них – Абылай Донбай. Главный врач городской клинической больницы №1 провел операцию по трансплантации печени за 5 часов 48 минут и побил рекорд Казахстана.

Шымкентские трансплантологи побили рекорд в истории казахстанской медицины! Операцию по пересадке печени, которую хирурги обычно делают 15 часов, специалистам первой городской клинической больницы понадобилось 5 часов 48 минут. По словам главного врача Абылая Донбая, пересадка печени — одна из самых сложных операций в трансплантологии. Чем быстрее завершится операция, тем дольше пациент сможет жить с новым органом.

Рассказывает Абылай ДОНБАЙ главный врач городской клинической больницы №1 г.Шымкента: Операция быстро заканчивается, реабилитация будет быстрой. Пробуждение его, восстановление. А так уже существует понятие тепловая ишемия. После изъятия части органа проходит тепловая ишемия, мы охлаждаем орган, вводим растворы, за которое время если сделать пересадку меньше ишемии. Этот орган дольше и быстрее будет функционировать».

40-летний Буыржан Ауэзбаев балансировал на грани жизни и смерти. К нему на помощь пришла родная сестра. Оказалось, что её печень подходит для трансплантации куда лучше, других родственников. Шымкентские врачи решились на рекордную операцию. Спустя два года пациенты не устают благодарить врачей за дарованные годы жизни.

Бауыржан АУЕЗБАЕВ, пациент: Я очень страдал от боли, у меня даже была жидкость в ноге, все из за цирроза. Не мог ходить, а сейчас я бегаю по 10 километров, чувствую себя здоровым. Мне даже в Алматы отказались делать операцию, и только наши шымкентские трансплантологи взялись. Слов нет передать, как я им благодарен.

Успех операции зависит от слаженной работы всей команды врачей. По словам Абылая Донбая, анестезиологи, хирурги, медицинские сестры — отточили свои навыки до автоматизма. И чуть больше пяти с половиной часов — еще не предел.

Абылай ДОНБАЙ, главный врач городской клинической больницы №1 г.Шымкента: Трансплантация печени — мультидисциплинарный процесс, все службы задействованы. Это до сих пор уникальная операция, сделать за 5 часов 48 минут это успех города Шымкента. И это о чем говорит, что есть условия, провести такие сложные операции».

Рекордную операцию провели в конце 2019, потом было громкое задержание главврача больницы, без его «золотых рук» трансплантацию печени в Шымкенте не проводили целый год, некоторые пациенты скончались, не дождавшись пересадки.

Сейчас порядка 150 шымкентцев остро нуждаются в пересадке печени. В планах Абылая Донбая открыть на базе первой городской клинической больницы гепатоцентр, куда будут направлять пациентов с циррозом печени.