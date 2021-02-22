Вторую дозу российской вакцины «Спутник V» доставили в Шымкент накануне.

Сегодня ее уже развезли по четырем прививочным пунктам. Повторную прививку получили медики и санитарные врачи, 21 день назад получившие первую дозу вакцины.

Главный врач Шымкента одним из первых вакцинировался «Спутником V» повторно. Бакытжан Позилов говорит, что чувствует себя хорошо, никакой побочной реакции.

«Себя я чувствую замечательно после первой вакцины, которую я сделал 1 февраля, и сейчас тоже, минут 10 прошло и я ощущаю себя хорошо. Особо больших побочных эффектов не было ни у кого, только местные — боль в месте укола и ощущения как при гриппе. Мы ожидаем 26 февраля уже казахстанскую вакцину, она прошла все фазы и доказала свою эффективность, есть справка, что она очень эффективна», — говорит Бакытжан Позилов, руководитель управления здравоохранения г.Шымкента.

1000 доз вакцины — второй компонент прививки — отгрузили в 4 прививочных пункта. Ревакцинацию шымкентские медики проходят через 21 день после первой прививки. Как уверяют производители вакцины, после должен появиться устойчивый иммунитет к коронавирусной инфекции. По словам главного санврача города, бояться российской прививки не надо: она прошла все клинические испытания.

«При СССР вакцинация была разработана на базе Национального исследовательского института эпидемиологии и микробиологии, там большие ученые, все вакцины клинические биологические испытания прошли, их действие должно было быть согласно всем нормативам. И все клинические испытания прошли успешно. Наша вакцина основана на вакцине Российской Федерации один к одному», — говорит Абдиманап Тулебаев, главный санитарный врач г.Шымкента.

Вакцину сегодня получили те, кто стоит на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией — врачи-инфекционисты. Медики говорят, болезнь до сих пор атакует — каждый день поступают пациенты с ковидом, некоторые в тяжелом состоянии.

«Сейчас мы находимся в зеленой зоне, но каждый день поступают больные, в основном в тяжелой, запущенной форме, поэтому вакцинацию нужно делать. Поступают люди старше 60 лет, с множественными сопутствующими заболеваниями», — говорит Бактыгали Ережепов, и.о. главного врача инфекционной больницы г.Шымкента.

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