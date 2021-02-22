Вице-министр здравоохранения – Главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов и вице-министр здравоохранения Ажар Гиният 22 февраля привились второй дозой вакцины «Спутник V».

«Призываю всех сделать себе прививку от коронавирусной инфекции. Это абсолютно безболезненно и безопасно. Перед вакцинацией проводится обязательный медосмотр на противопоказания, после прививки человек 30 минут находится под наблюдением врача. После получения полного курса двухдозной вакцины, я чувствую себя защищенным», — отметил главный санврач РК.

Он напомнил, что основная цель профилактических прививок —выработка коллективного иммунитета. Вакцинация от COVID-19, по его словам, является единственным и эффективным способом борьбы с распространением опасной инфекции и альтернативой введению жестких ограничений.

«Хотел бы отметить, что вакцинация в Казахстане идет по запланированному графику», — добавил Е. Киясов.

Отметим, «Спутник V» прошла успешную регистрацию в Казахстане 12 февраля, после чего груз был распределен в крупные хабы Единого дистрибьютора «СК-Фармация», в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Актобе, и оттуда доставлен во все регионы республики.В данное время производство вакцины, эффективность которой по предварительным данным составляет порядка 96%, налажено на базе Карагандинского фармацевтического комплекса: в феврале – 90 тыс. доз, в марте – 150 тыс. доз, с апреля по июнь – ежемесячно по 600 тыс. доз.

На первом этапе будут вакцинированы медработники, персонал инфекционных больниц, скорой медицинской помощи, а также других профилей. По состоянию на 21 февраля «Спутник V» получили 19 764 медицинских работника. Неблагоприятных реакций выявлено не было. На втором этапе – с марта текущего года — педагоги и сотрудники силовых структур, с апреля– студенты и с мая — оставшийся контингент по мере достаточности объемов вакцины.