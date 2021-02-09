В онкологическом центре города Шымкент врачи лечат онкологических больных способом, не имеющим аналогов в Центральной Азии.

Один из таких врачей с «золотыми» руками — Давран Арыбжанов.

Давран Арыбжанов работает в сфере здравоохранения уже 18 лет. Чтобы обеспечить качественное лечение онкологических больных и продлить им жизнь, Давран Турсынкулович прошел обучение и повышение квалификации в России, Австрии и Германии. С помощью современных методов квалифицированный специалист уже 12 лет лечит больных раком и добивается положительных результатов.

— Мы первыми в Казахстане внедрили метод внутривенной химиотерапии и химиоэмболизации. С помощью этого метода 100% химических веществ вводится в корни рака. В результате лечение рака улучшается на 20-30 процентов. Это продлевает жизнь пациентам с тяжелой формой рака. Для лечения по методу внутривенной химиотерапии и химиоэмболизации в онкологический центр Шымкента приезжают пациенты из других областей страны. Есть даже граждане, которые приезжают за лечением из-за границы. Такая операция проводится больным с опухолями головного мозга, шеи, печени, поджелудочной железы, шейки матки, почек, – сказал заведующий отделением химиотерапии и эндоваскулярной онкологии городского онкологического центра Давранбек Арыбжанов.

На сегодняшний день под руководством Даврана Арыбжанова проведено более пяти тысяч таких операций. Сегодня спрос на квалифицированного специалиста в городском онкоцентре растет. Помимо других регионов страны, приезжают и получают лечение даже пациенты из Астрахани, Москвы и Узбекистана.

Пресс-служба акимата города Шымкент