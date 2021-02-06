Строительные работы в Каратауском районе города Шымкент идут полным ходом.

Население в прошлом году увеличилось на 7,1 процента. Вместе с тем, по итогам 2020 года объем промышленной продукции в районе составил 111,4 млрд тенге, что на 23% больше, чем в 2019 году.

Об этом в итоговом отчете рассказал аким Каратауского района А. Аликулов.

Аким города дал положительную оценку работе акима района за прошедший год, за хорошие результаты, несмотря на непростой период, в инвестициях, строительстве и обеспечении жильем.

— В целях обеспечения населения жильем большая часть жилья, возводимого государственными программами и частными инвесторами, находится в Каратауском районе. В прошлом году строительные работы в районе составили 74,5 млрд тенге и увеличились на 64,5% по сравнению с 2019 годом. В целом по городу 60% застройки приходится на Каратауский район. Жилье, предоставленное во благо страны, составило 537 016 квадратных метров, что на 49% больше, чем в 2019 году. Объем инвестиций в основной капитал достиг 154,9 млрд. По сравнению с 2019 годом рост составил 76,9%. В целом по городу 55,6% инвестиций приходится на этот район, — сказал аким города.

Мурат Дуйсенбекович остановился и на ряде недостатков в районе. Он отметил, что уровень связи между администрацией района и населением неудовлетворителен, и поручил А.Аликулову улучшить отношения в будущем и регулярно информировать о предстоящей работе.

В завершение аким города поручил обеспечить полное выполнение плана развития района на 2021 год, взять под жесткий контроль инфраструктуру и охват общественным транспортом и усилить работу по пропаганде проекта «бюджет народного участия».