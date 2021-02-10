Аким области Умирзак Шукеев посетил строительные площадки города Туркестан и ознакомился с ходом проводимых работ.

Во время встречи с строителями глава области поручил отдать приоритет отечественным, местным стройматериалам. Он также еще раз напомнил о сроках и качестве возводимых объектов, сообщает Пресс-служба акима Туркестанской области.

Глава региона осмотрел строительство одного из ключевых проектов – многофункционального комплекса «Караван сарай», который станет брендом Туркестана. Комплекс, расположенный на площади более 20 га, будет введен в эксплуатацию в конце марта этого года. На территории «Караван сарая» расположатся кинотеатр, летающий театр, восточный рынок, амфитеатр, отели международного уровня, рестораны и искусственный пруд. В уникальном проекте сохранится облик древнего города.

Комплекс, строит турецкая компания «Sembol construction» в рамках государственно – частного партнерства, его возводят в соответствии с международными требованиями. Отметим, данный проект не имеет аналогов в Казахстане. В отелях расположатся зоны отдыха, фитнес-центры. В строительстве задействовано более 500 рабочих.

Кроме того, глава региона посетил музей им. Х.А.Яссауи. Строительство трехэтажного объекта полностью завершено, к внутренним работам привлечены квалифицированные дизайнеры. Общая площадь здания, построенного в духовно–культурном центре Туркестана — 3 тыс. кв. метров. В перспективе здесь будут трудоустроены 100 человек.

Также аким области осмотрел областную научно-универсальную библиотеку, читальный зал которого рассчитан на 400 мест. Общая площадь трехэтажного здания составляет более 8 тыс. кв. метров. Книжный фонд библиотеки составит 250 тыс. книг.