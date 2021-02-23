За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 692 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 60, город Алматы — 111, город Шымкент — 6, Акмолинская область — 65, Алматинская область — 36, Атырауская область — 28, Восточно-Казахстанская область — 82, Жамбылская область — 10, Западно-Казахстанская область — 45, Карагандинская область — 35, Костанайская область — 67, Кызылординская область — 9, Павлодарская область — 93, Северо-Казахстанская область — 40, Туркестанская область — 5.
Всего в стране выявлено 208809 заболевших.