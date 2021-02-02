Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК разрабатывается два национальных проекта — «Жасыл Қазақстан» и по управлению водными ресурсами, передает Otyrar.KZ.

Об этом сообщил сегодня министр Магзум Мирзагалиев в ходе заседания Правительства.

По его словам, реализация нацпроекта «Жасыл Қазақстан», разрабатываемого в рамках поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева, позволит улучшить ситуацию в 10 городах с высоким уровнем загрязнения воздуха.

«Нацпроект «Жасыл Қазақстан» будет состоять из 7 основных разделов: оздоровление водных объектов, снижение уровня загрязнения воздуха, управление отходами, сохранение биоразнообразия, озеленение страны, энергоэффективность, экообразование и повышение экологической культуры. Это способствует улучшению экологической ситуации в городах Темиртау, Нур-Султан, Алматы, Актобе, Атырау, Усть-Каменогорск, Караганда, Балхаш, Жезказганн и Шымкент», — проинформировал министр.

Глава ведомства отметил, что к 2025 году планируется достичь снижения объемов сброса сточных вод, увеличить долю переработки отходов с текущих 18% до 35%, а также снизить энергоемкость ВВП страны.￼

«В целях осуществления общественного мониторинга за ходом эффективности проводимых работ по посадке 2 млрд. деревьев на лесном фонде, предлагается создание интерактивной карты на базе существующего геопортала министерства экологии. Сейчас на данном геопортале осуществляется мониторинг лесных пожаров и незаконных рубок леса в онлайн режиме», — подчеркнул Магзум Мирзагалиев.

Для второго нацпроекта планируется преобразовать разработанный ранее проект Государственной программы по управлению водными ресурсами.

«Нами был разработан проект госпрограммы по управлению водными ресурсами. На сегодня ведется работа по преобразованию данной госпрограммы в национальный проект. Определены 6 основных направлений, включающих совершенствование межгосударственных водных отношений для укрепления водной дипломатии, цифровизацию, учет и мониторинг водных ресурсов, водосбережение, восстановление ирригационных систем и сооружений», — сообщил министр.

Помимо данных пунктов планируется также обновить правовую базу, разработать Водный кодекс в новой редакции, а также усилить работу по подготовке специалистов водной отрасли.

«В результате будет проведена работа по оцифровке 119 каналов, а также создана информационная система определения ресурсов речного стока. Кроме того, площади орошаемых земель с применением современных водосберегательных технологий будут увеличены с 221 тыс. га до 420 тыс. гектаров», — добавил Магзум Мирзагалиевв.

Кроме того, в рамках нацпроекта планируется реконструировать порядка 2 тыс. км магистральных каналов, построить 8 новых водохранилищ с общим объемом 885 млн.м3.

«Новые водохранилища будут построены в Жамбылской, Западно-Казахстанской, Туркестанской, Алматинской и Кызылординской областях. С 2025 по 2030 годы будет построено еще 31 новое водохранилище», — резюмировал министр.

Завершить работу по разработке национальных проектов планируется 1 июля текущего года.