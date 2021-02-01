В Шымкенте стартовала добровольная вакцинация против COVID-19.

Для этого в город было доставлено 1000 доз вакцины «Спутник V».

Фото: Береке Сейтжаппар

Аким города Шымкент Мурат Айтенов стал одним из первых в городе, принявших вакцину. Обратившись в поликлинику №3, перед вакцинацией прошел осмотр у врача. Поскольку противопоказаний не выявлено, вакцина была введена добровольно. В настоящее время состояние его здоровья хорошее, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

1000 доз вакцины «Спутник-V» были размещены для временного хранения в морозильных камерах городского центра крови и сегодня в шесть утра доставлены в четыре поликлиники. Для проведения прививок на базе поликлиник города организовано 4 прививочных кабинета, установлены морозильные камеры для хранения вакцин.

Для добровольной вакцинации сформирован список медицинских работников. Кроме того, для всех необходимых медицинских работников были проведены семинар-тренинги по вакцинации.

К вакцинации допускаются лица, не имеющие противопоказаний к профилактическим прививкам. Перед вакцинацией врач обязательно осматривает человека, пришедшего на прививку.

Следует отметить, что вакцинация предотвращает дальнейшее распространение коронавируса и является единственной альтернативой строгому локдауну.