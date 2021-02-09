Маленькому жителю третьего мегаполиса требуется помощь неравнодушных соотечественников и жителей страны.

Ребенок болен раком и уже лишился одной из почек, сейчас идет борьба за вторую. Родители верят, что сыну могут помочь в Турции, и просят посодействовать в сборе денег.

В свои шесть лет Паржан Алтынбеков уже перенес две операции и двадцать сеансов химиотерапии. Впереди его ждет лечение в Турции, но это только в том случае если родители смогут найти деньги на зарубежных врачей.

Мать мальчика Гаухар Романова, с горечью отмечает, что о болезни ребенка узнали, слишком поздно и было упущено время, поэтому ребенку пришлось удалять одну из почек.

Билатеральная нефробластома — такой диагноз поставили врачи мальчику.

Ребенок проходит дорогостоящее лечение, отец военный — старший инструктор роты боевого обеспечения 6506, мама домохозяйка, воспитывает пятерых детей, найти деньги на поездку для многодетной семьи не просто, и они обращаются за помощью к жителям Казахстана.

Я заявку отправил, нам сказали ответ сегодня или завтра будет, они проведут консилиум и потом ответ скажут, говорит Алтынбеков Елдос, отец Паржана.

Поездка за границу единственный способ, по мнению родителей, спасти ребенка. Долгое время Паржан, проходил лечение в Алматы но, семья Алтынбековых верит, что его излечат светила медицины. Лекарства и многие процедуры семья оплачивает самостоятельно, стараются помогать и в воинской части, но на билет и лечение в Турции этого все равно не хватает.

Контактная информация и реквизиты семьи:

Гаухар Романова: 4400 4301 3754 3093

Телефон: +7707 534 10 30