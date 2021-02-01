1 февраля в Казахстане начинается вакцинация населения от коронавирусной инфекции вакциной «Спутник V», производства Российской Федерации.

Одними из первых прививку получат Вице-министр здравоохранения – Главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов и Вице-министр здравоохранения Ажар Гиният.

Вакцинация состоится 1 февраля в Городской поликлинике №6, расположенной по адресу ул. Аманат, 3 в 08-30 часов. Приглашаем представителей СМИ осветить данное мероприятие. Можно также производить съемки.

Напомним, по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева с 1 февраля в Казахстане стартует кампания по добровольной поэтапной вакцинации населения.

Как уже сообщалось, первая партия вакцины Спутник V сегодня поставлена в Казахстан в объёме 22 тысяч доз и будет распределена по по все регионам.