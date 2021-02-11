В Шымкенте в рамках реализации предвыборной программы партии «Nur Otan» «Путь перемен: достойная жизнь каждому».

В текущем году построят 12 школ на 6052 мест, в одной школе и двух детских садах проведут полный капитальный ремонт.

Также завершится строительство 39 домов в микрорайонах «Шымкент-Сити» и «Тұран», в результате которого 3136 шымкентцев смогут отпраздновать новоселье уже в текущем году.

Об этом рассказал заместитель акима города Шымкент Айбек Саттибаев в ходе внеочередной XLI конференции филиала партии «Nur Otan», которая прошла под председательством акима города, председателя филиала партии Мурата Айтенова.

В конференции приняли участие члены политсовета филиала партии, депутаты маслихата, делегаты из районных филиалов, председатели первичных партийных организаций, руководители государственных органов и представители СМИ

Выступая перед однопартийцами, заместитель акима города рассказал о работе на предстоящие 5 лет по реализации дорожной карты в рамках предвыборной программы партии «Nur Otan».

«Дорожная карта» предусматривает 22 ключевых показателя на 5 лет, в том числе строительство более 3 миллионов квадратных метров жилья, полное решение проблемы трехсменных школ в сфере образования, увеличение количества туристов до одного миллиона, в сфере инженерной инфраструктуры: планируется на 100 процентов обеспечить питьевой водой, газом, качественной электроэнергией, увеличить долю качественных дорог с 60% до 79%, создать более 80 тыс. постоянных рабочих мест во всех отраслях экономики.

Выступившие в ходе конференции заместитель председателя ППО «Білім және ғылым» Сакен Мажинбеков и председатель ППО «Ай-Нұры» Тореайым Султанова высказали свои предложения по реализации предвыборной программы по городу Шымкент.

Также в ходе конференции были внесены ряд изменений в качественный состав Бюро политсовета и политсовет филиала партии.

Итоги конференции подвел аким города, председатель филиала партии «Nur Otan» Мурат Айтенов и дал ряд поручений партийному активу.