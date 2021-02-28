Умирзак Шукеев провел заседание комиссии по выяснению причин гибели 5 человек в Туркестане.

Департаменту полиции, департаменту по чрезвычайным происшествиям поручено провести всестороннее расследование, найти и наказать виновных в случившемся.

Возбуждено уголовное дело. Ведутся следственные действия.

Группой психологов управления здравоохранения оказывается помощь родным и близким пострадавших, организован транспорт для доставки тел к месту захоронения, оказывается содействие в организации похорон.

Напомним, что 27 февраля 2021 года 5 человек погибли в частном доме в г. Туркестан. Это мать и четверо ее детей. Причина смерти — отравление угарным газом.

Умирзак Шукеев взял под личный контроль ход расследования инцидента и выразил соболезнования родным и близким погибших, поручил оказать материальную помощь семье.