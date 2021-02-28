Поздно ночью тела матери и четырех детей доставили в родовое село Жанакорган Кызылординской области, сообщает Otyrar.kz

Как стало известно, сопровождал «Груз 200» аким Туркестана Рашид Аюпов вместе с родственниками погибших. Похоронили погибших в этом же селе, рядом друг с другом. Проститься пришли десятки человек. Многие не сдерживали своих эмоций.

«Это трагедия для всей страны, уже вторая трагедия за год. В прошлом году такое произошло, ужасно все это. У меня нет слов», — сказал Берик Капалов, знакомый семьи погибших.

Отец семейства в день трагедии находился в больнице после операции. Как стало известно, мужчину выписали, и во время похорон он был дома. С мужчиной работают психологи, и он находится под присмотром медиков.

«Он никакой, он убит! Как он будет жить, я не знаю, это уму непостижимо. Как его приводить в себя, что ему говорить, мы не знаем», — говорят родные мужчины.

Тела погибших предали земле примерно в 17:00. До конца похорон с родными присутствовал аким Туркестана Рашид Аюпов и представители местных властей.

Напомним, в Туркестане 27 февраля погибли пять человек из одной семьи, мать и четверо детей. Предварительная версия гибели — отравление угарным газом.

Для выяснения причин трагедии, произошедшей в Туркестане, проводится всестороннее расследование происшествия. Специальная комиссия, которая занимается выяснением обстоятельств трагедии. Заведено уголовное дело.

Шуддин Саидов