Отбасы банк опубликовал пошаговое руководство для оформления покупки жилья на единовременные пенсионные выплаты .



Если вы получили на свой специальный счет единовременные пенсионные выплаты и вы получили SMS-уведомление, то в течение 45 дней вам необходимо обратиться в центр обслуживания населения или к нотариусу с продавцом, чтобы составить договор купли-продажи.

Далее для подтверждения целевого использования средств загрузите на онлайн-платформу enpf-otbasy.kz необходимые документы в формате PDF:

1. Договор купли-продажи жилья зарегистрированный уполномоченным органом+свидетельство о государственной регистрации (у нотариуса или в цоне);

2. Свидетельство о зарегистрированных правах на недвижимость и ее технические характеристики (с egov.kz).

После загрузки документов подпишите заявление о переводе средств продавцу электронной подписью.

В течение 10 рабочих дней средства будут зачислены на счет продавца по его реквизитам.

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