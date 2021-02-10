Напоминаем, что с 1 октября 2020 года в рамках Пилота по выписке ЭСФ распространена обязанность по выписке ЭСФ при реализации лекарственных средств, за исключением розничной продажи в аптеках (кроме товаров из Перечня изъятия ВТО).

Комитет государственных доходов Министерства финансов РК относительно изменений в налоговое законодательство по выписке ЭСФ всеми налогоплательщиками, реализующими товар, импортированный на территорию РК, сообщает что,

С 2016 года проводится планомерная работа по расширению круга налогоплательщиков, на которых возлагается обязанность по выписке ЭСФ (УЭО, таможенные брокеры, владельцы таможенных складов, крупные налогоплательщики, налогоплательщики по Перечню изъятия ВТО, плательщики НДС).

В целях контроля всей цепочки прослеживаемости последовательно расширяется сфера применения ЭСФ на неплательщиков НДС.

Это осуществляется в целях устранения условий для мошенничества в сфере НДС с использованием в схемах по уклонению неплательщиков НДС.

Так, с 1 октября 2020 года в рамках Пилота по выписке ЭСФ распространена обязанность по выписке ЭСФ при реализации лекарственных средств, за исключением розничной продажи в аптеках (кроме товаров из Перечня изъятия ВТО).

В рамках последних изменений в статью 412 Налогового кодекса выписка ЭСФ неплательщиками НДС необходима при реализации импортного товара по всей цепочке продаж.

При этом в случае реализации в розницу никаких документов от покупателя не требуется. ЭСФ выписывается за все продажи за день обезличено, с указанием вместо ИИН/БИН категории «Розничная реализация».

Данный механизм аналогичен выписке ЭСФ неплательщиками НДС по импортированным товарам из Перечня изъятия ВТО, который работает с 2016 года.

Положения вышеуказанной статьи вызвали споры и разночтения касательно выписки ЭСФ розничными реализаторами. Данное правовое несоответствие будет устранено в ближайшее время, также будет запущен Пилотный проект. В этой связи, в настоящее время розничным реализаторам нет необходимости выписывать ЭСФ. Контрольные мероприятия не проводятся.