С 1 по 5 февраля 2021 года на территории Туркестанской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Мигрант».

С 1 по 5 февраля 2021 года на территории Туркестанской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Мигрант».

Его основной целью является обеспечение надлежащего учета и контроля иностранцев по месту постоянного и временного проживания, выявления нарушений правил пребывания иностранцев в стране, а также пресечения каналов незаконной миграции и выявление других нарушений миграционного законодательства.

За первые сутки ОПМ «Мигрант» полицейскими выявлены 5 граждан Республики Узбекистан, незаконно находившихся на территории Сарыагашского района. В отношении нарушителей составили административные протокола по статье 517 КоАП РК «Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения». Для принятия законного решения собранные материалы направили в Сарыагашский районный специализированный административный суд. Решением суда 5 иностранцев выдворены за пределы страны.

Ещё 5 нарушителей миграционного законодательства полицейские выявили в Ордабасинском районе. 3 иностранцев привлекли по ст. 517 КоАП РК «КоАП РК «Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения» и 2 нарушителей по ст. 518 КоАП РК «Нарушение законодательства Республики Казахстан в области миграции населения физическими или юридическими лицами, принимающими иностранцев и лиц без гражданства» и 519 КоАП РК «Привлечение иностранной рабочей силы и трудовых иммигрантов с нарушением законодательства Республики Казахстан».

Полицейские Туркестанской области в рамках ОПМ «Мигрант» не только выявляют правонарушителей, но и проводят среди иностранных граждан и работодателей профилактические беседы о необходимости сторого соблюдения законодательства в сфере миграции.

Напомним, оперативно-профилактическое мероприятие «Мигрант» продлится до 5 февраля 2021 года.