С начала года Комитетом лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК проведено более 50 рейдовых мероприятий по пресечению фактов браконьерства, передает Otyrar.KZ.

По итогам выявлено 73 факта нарушения природоохранного законодательства.

К административной ответственности привлечены 52 физических лица, 17 материалов направлены в судебные органы, также по материалам областных территориальных инспекций правоохранительными органами возбуждено 4 уголовных дела.

Кроме того, у нарушителей природоохранного законодательства до решения суда изъято в 9 запрещенных к применению орудий рыболовства, одно огнестрельное оружие и 1655,4 кг незаконно выловленной рыбы.

На правонарушителей наложены штрафы на сумму 611,6 тыс. тенге, предварительный ущерб, нанесенный животному и растительному миру, составил 8 млн 642 тыс тенге.

За указанный период инспекторами на рыбохозяйственных водоемах области обнаружены, сняты с водоема и уничтожены более 5 км запрещенных к применению орудий рыболовства (сети из мононити и моноволокна).

Также в зимний период, в целях предупреждения гибели рыбы, на постоянной основе проводятся противозаморные мероприятия. Так, на сегодняшний день прорублено 265 лунок, 43 майн, установлено 250 камышовых сноп, в указанных работах были задействованы 18 единиц техники и 58 человек.