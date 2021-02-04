В Туркестанской области за последние сутки зарегистрировано 23 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Суточный прирост заболевших COVID-19 составляет 0,55%. В целом, с начала пандемии зарегистрировано 4 148 случая, выздоровели 3 900 человек, из них бессимптомных – 2898. Также в регионе проведено около полумиллиона ПЦР-тестирований.

В настоящее время в инфекционных и карантинных стационарах лечение получают 256 человек. Область по показателю оценки эпидемиологической ситуации находится в «зеленой зоне».

Отметим, на сегодняшний день в регионе развернуто 610 инфекционных и 340 карантинных коек. В случае вспышки коронавирусной инфекции есть возможность увеличить количество инфекционных коек до 6 тысяч.