В Шымкенте выпускник детского дома не может дождаться от государства жилья, положенного ему по закону.

В ожидании собственной крыши над головой он вынужден жить в местном театре, передает «Хабар».

30-летний Азиз Кадыров устал быть бездомным. Последние десять лет он живет в зале театра. Когда опускается занавес и расходятся зрители, он раскладывает кушетку и ложится спать в проходе. Всё его имущество – это одежда и мобильный телефон. Когда Азиз покинул детдом, в очередь на жилье смог встать не сразу. Он остался один на один со своими проблемами: долго не мог собрать документы, но ему помогли неравнодушные люди. С 2016 года он стоит в очереди на квартиру, как сирота.

«Мне помогли собрать документы. Куда я только не ходил. Пока годы шли, меняли акимов, обновляли документы. Никакого реально продвижения в моем вопросе не было», — рассказал Азиз КАДЫРОВ, выпускник детского дома

В узбекском драматическом театре Азиз подрабатывает и охранником, и дворником. Иногда зовут поучаствовать в массовке. От работы парень никогда не отказывается. Ведь денег на жизнь катастрофически не хватает. Бесконечные препятствия привели к тому, что у него нервно-психологические расстройства, а из-за плохого питания проблемы с желудком.

«Он гуляет по улице с тех пор, как вышел из детского дома. Ночевал в чайхане, жил на съемных квартирах, жалко его. Стоит в очереди на жилье, надеемся, что дадут», — говорит Комилжон САЙИТОВ, директор узбекского драматического театра.

В управлении жилья Шымкента говорят, что Азиз Кадыров — не единственный воспитанник детского дома, кто живет в ожидании заветных квадратных метров. В Шымкенте таких 1685 детей-сирот.

«По решению акима рассматривается вопрос увеличения количества квартир. Но все зависит от бюджета, планирования и сколько можно выделить денег на строительство», прокомментировал Галымжан ТОЛЕПОВ, руководитель управления жилья г. Шымкента.

В прошлом году воспитанникам детских домов выделили 48 квартир, в этом году их будет 60. Жильё выдают только в порядке очереди. А это значит, что Азиз Кадыров, который сейчас в списке 656 не скоро откроет дверь своей квартиры. Как долго Азизу позволят жить в театре, он не знает. Но не падает духом: мечтает многого добиться в жизни, в которой он остался совсем один. Отца Азиз никогда не видел, душу греют только воспоминания о матери. Её единственную фотографию он хранит бережно.