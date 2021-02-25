Стражи порядка задержали молодого человека, совершившего кражу с прежнего места работы.

В дежурную часть Сайрамского РУП с заявлением обратился житель города Шымкент. Он сообщил о краже с производственного учреждения. Со слов потерпевшего с подвижного крана был похищен провод длиною 50 метров.

Общая сумма ущерба составила 380 тысяч тенге. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 188 УК РК “Кража“.

В ходе расследования выяснилось, что с территории учреждения пропали строительные инструменты. Оперативники установили личность подозреваемого и задержали по месту жительства. Им оказался местный житель, который ранее работал в данной организации.

Похищенное имущество полицейские изъяли в доме одного из знакомых подозреваемого. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемый находится под подпиской. Выясняется причастность молодого человека к другим аналогичным преступлениям.